Karim Achour sait ce qui l’attend

QUÉBEC | Karim Achour joue bravement son rôle de boxeur qui a traversé l’Atlantique pour venir affronter un haut classé mondial.

Il est bien éduqué, poli, déterminé et affirme qu’il est convaincu de battre David Lemieux.

Son coach va arriver ce matin de France. Il était retenu en Europe par son travail avec d’autres boxeurs de son écurie. En attendant, Achour tente de gonfler sa confiance en répétant qu’il a le style et la détermination pour gagner contre Lemieux.

C’est le discours du boxeur. Mais son entourage est parfaitement conscient que l’obstacle à franchir est énorme. Le parcours de David Lemieux est parsemé de grands combats, de belles victoires et de défaites contre des champions du monde comme Gennady Golovkin et Billy Joe Saunders. J’aime beaucoup le cousin berbère mais pour avoir suivi de près la carrière de Lemieux, on parle d’un gros morceau à avaler pour Achour.

COMMENT EST VRAIMENT LA SANTÉ DE LEMIEUX ?

Le hasard fait drôlement les choses. Il y a trois ans, Karim Achour était suspendu pour deux ans par la fédération européenne de boxe. On avait trouvé des traces infinitésimales de cortisone dans son organisme. Résultat, a-t-il été prouvé en appel, d’une bouffée de vaporisateur nasal prescrite par son médecin. Il a été vite réinstallé dans ses droits.

C’est justement une vigoureuse injection de cortisone dans l’épaule qui a permis à David Lemieux de retrouver l’usage normal de son épaule gauche. Pas d’inquiétude dans le clan Lemieux. Le médecin qui a procédé au traitement est au courant de tous les règlements.

Cela dit, cette guérison de Lemieux inquiète quand même Mehdi Lafifi, le gérant et promoteur de Karim Achour. D’ailleurs, quand on discute avec lui, il ne se prive pas de poser des questions : « Pensez-vous que Lemieux est complètement rétabli, mentalement et physiquement, de la leçon de boxe que lui a donnée Billy Joe Saunders ? Et croyez-vous qu’il était vraiment diminué contre Saunders ? » demandait Lafifi, hier, après la conférence de presse.

LEMIEUX À 100 %... MAUVAISE NOUVELLE

Quand on jase avec Lafifi, on comprend très bien sa pensée. Il a sans doute vu et revu, analysé et analysé encore le combat entre Lemieux et Saunders. Si Lemieux était en santé, alors c’est vrai que Karim Achour peut avoir le droit de croire en ses chances.

Mais si Lemieux était vraiment mal en point et que les traitements l’ont remis d’aplomb, si c’est le Lemieux qu’ils ont vu contre Hassan N’Dam, alors Lafifi a raison d’être inquiet.

Douze combats, David Lemieux enfin en santé, difficile de demander plus pour un samedi frisquet à Québec.

Pourtant, les fans, après un début fort prometteur, ont cessé d’acheter les billets la semaine dernière. Hier, les ventes reprenaient, ce qui permet à Camille Estephan d’espérer atteindre ses objectifs.

Mais il reconnaît que le combat entre Badou Jack et Adonis Stevenson a beaucoup retenu l’attention des amateurs de boxe : « On a beau dire que les gens n’aiment pas beaucoup Stevenson, c’était quand même une défense de titre mondial WBC », dit-il. Et comme, en plus, le combat a été excellent et passionnant et que dans trois semaines on aura droit au très attendu duel de géants entre Simon Kean et Adam Braidwood, le combat entre David Lemieux et Karim Achour retient moins l’attention.

Mais la vraie promotion vient tout juste de commencer...