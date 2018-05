Kent Nagano reçoit la Médaille du service méritoire

MONTRÉAL | Le directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Kent Nagano, a reçu jeudi soir la Médaille du service méritoire des mains de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, à l’occasion d’une cérémonie tenue à la Maison symphonique de Montréal.

«Les décorations pour service méritoire reconnaissent les personnes qui ont apporté des contributions remarquables, pendant une période donnée, et l’honneur qu’ils ont fait au Canada», a-t-on précisé, par communiqué, en ajoutant que «leur projet ou bonne action fait généralement preuve d’innovation, sert d’exemple ou de modèle et améliore la qualité de vie de la communauté».

«Je suis fier de collaborer avec des musiciens exceptionnellement talentueux, un chœur de haut niveau et particulièrement heureux de l’inauguration de la Maison symphonique en 2011, de l’acquisition du Grand Orgue Pierre-Béique ainsi que des projets allant à la rencontre de la communauté tels que "La musique aux enfants" ou encore la "Virée classique". Les projets de tournées et l’ouverture pour les projets ambitieux me permettent de contribuer au rayonnement de l’Orchestre au Canada, dans le Grand Nord, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Cette médaille est une reconnaissance qui me touche profondément», a dit M. Nagano, qui dirige l’OSM depuis septembre 2006.