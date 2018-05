La Nintendo 64 Mini pourrait arriver bientôt

La compagnie Nintendo se prépare-t-elle à dévoiler la Nintendo 64 Classic Edition? Les preuves s’accumulent, et les inspecteurs web sont sur le cas! Après la NES et la Super NES, c’est une suite logique.

En juillet 2017, Nintendo laissait derrière elle déjà quelques indices concernant la potentielle arrivée d’une mini N64. Un dépôt de marque de logos de manettes avait été fait à l’Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO).

Cette fois-ci, Nintendo aurait fait un dépôt de marque pour « N64 », et celui-ci inclurait des informations sur les jeux, les manettes et la console, selon le blogue Japanese Nintendo.

Sachant que l’événement E3 arrive à grands pas, Nintendo pourrait préparer le grand dévoilement de sa console nostalgique. Mais comme toute bonne rumeur, il faut doser ses attentes.

Il est important de noter qu’il n’est pas rare pour les compagnies de déposer des marques sans pourtant les utiliser, et que Nintendo n’a absolument rien dit publiquement à propos d’une N64 Mini.

Mais, on n’est pas fous non plus. Après la Super NES, Nintendo sait très bien que l’on s’attend à une Nintendo 64 Mini.

J’attendrai Wave Race avec impatience!