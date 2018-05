La nostalgie a deux facettes

Dans une récente sortie publique dans le quotidien Le Nouvelliste, un prêtre de Victoriaville s’en prenait à ce qui s’était passé au milieu du siècle dernier, alors que s’amorçait la baisse de la pratique religieuse au Québec dans laquelle il ne voyait que des conséquences négatives.

Nostalgique, il citait surtout la disparition des traditions et la diminution de la consistance sociale. Toujours selon ce prêtre, on ne prend plus la société au sérieux et on se moque même des handicapés. Son explication à tout ce chambardement était qu’on ne posait plus de questions à l’Église qui elle, savait tout.

Une conclusion pour le moins surprenante sur l’évolution de notre société dans les 6 ou 7 dernières décennies. Sommes-nous à ce point irrespectueux parce que le signe de la croix qu’il veut relancer est en perte de popularité ? Les traditions en cours à une autre époque doivent-elles être éternelles si elles ne correspondent plus à notre réalité ? Les bondieuseries des années 50 étaient-elles vraiment des valeurs humaines ? Ce pseudo représentant de Dieu ne serait-il pas tout simplement atteint d’une forme de réticence au changement ?

On pourrait tout aussi bien jeter un œil critique sur cette même période et voir les choses autrement. Par exemple, l’homosexua­lité qui était vue comme une plaie sociale. Cela alors que certains prêtres abuseurs (l’exception, précisons-le) pouvaient laisser libre cours à leurs bas instincts, vu l’inertie des évêques concernés. Sans parler de la femme qui en se mariant devenait presque automatiquement l’épouse de ses chaudrons. Et finalement le mot environnement qui n’existait que dans le dictionnaire. Après un doux regard nostalgique sur le passé par la fenêtre arrière, il importe de se retourner vers la porte avant, qui elle, se tourne vers demain.

Roger Matteau

Pour ma part, je préfère retenir ce qui fut bien dans le temps et ce qui est bien aujourd’hui, pour faire la part des choses et apprécier la vie dans son évolution. Cela, plutôt que de mettre en opposition deux situations, vécues à des époques fort différentes l’une de l’autre, et de tenter d’en proclamer la gagnante, alors que la vie actuelle est la somme des deux.