Le PDG d’AccorHotels écorche Airbnb

Le grand patron français du Château Frontenac à la tête de l’empire mondial de l’hôtellerie AccorHotels décoche une flèche à Airbnb, qui ne paye pas sa juste part d’impôt.

« Est-ce que c’est normal ? Non. Est-ce qu’il y a une équité ? Non. Mais je n’ai jamais regardé dans l’assiette du voisin. Je n’aime pas ça », a laissé tomber au Journal le PDG d’AccorHotels Sébastien Bazin, gestionnaire de plusieurs des plus grands hôtels au Québec depuis l’achat du groupe Fairmont, il y a trois ans.

Le numéro 1 du géant mondial valorisé à 20 milliards $ a fait cette déclaration en marge d’une conférence prononcée à C2 Montréal, qui s’est ouvert hier à l’Arsenal, dans la métropole québécoise.

« Prochain Airbnb »

Sébastien Bazin ne s’en cache pas : il aurait bien aimé être l’inventeur d’Airbnb, Booking, TripAdvisor ou encore Kayak. Ces plateformes l’inspirent par leur capacité d’innovation.

Ces dernières années, il a même investi plus de 900 millions $ dans une vingtaine de start-ups pour être bien certain de ne pas manquer le « prochain Airbnb des 20 prochaines années ».

Il rappelle que les huit plus grandes sociétés hôtelières « traditionnelles » ont la même capitalisation boursière de 180 milliards $ que les nouveaux géants Booking, Ctrip, Expedia et Airbnb.

« Si vous devez choisir un jour au même prix entre Airbnb et AccorHotels, j’espère que vous et vos copains allez dire : “Allez, on va aller là parce que AccorHotels emploie 80 000 personnes par an, et Airbnb peut-être 300” », affirme celui qui ouvre un hôtel tous les trois jours sur la planète.

Bon départ

Hier, les organisateurs de C2 Montréal ont salué la bonne fréquentation de l’événement à son jour 1. Ces trois prochains jours, plus de 6500 participants d’une soixantaine de pays sont attendus.

Une centaine de conférenciers, dont le rappeur et homme d’affaires « procannabis » Snoop Dogg, fouleront les planches de la scène de l’Arsenal, situé dans le quartier Griffintown. Le premier ministre du Québec Philippe Couillard doit également s’y rendre aujourd’hui.