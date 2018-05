Les Capitales à court de ressources à Rockland

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour les Capitales de Québec. Au lendemain d’une écrasante victoire de 10-4 dans le deuxième match d’un programme double contre les Boulders de Rockland, les hommes de Patrick Scalabrini se sont montrés bien discrets au bâton en l’absence de leurs meilleurs éléments offensifs, Kalian Sams et Josh Vitters, tous deux blessés, encaissant un revers de 5-2 dans le dernier duel de cette série au Palisades Credit Union Park, jeudi soir.

Le gérant Patrick Scalabrini répétait à qui voulait l’entendre durant le camp que son attaque serait moins redoutable cette saison. Ses joueurs ne s’en étaient pas trop mal tirés jusqu’ici, mais le constat a été plus frappant sans le Néerlandais et le Californien au cœur de l’alignement pour générer quoi que ce soit.

Sams est blessé à la jambe et ratera quelques jours d’activités, alors que Vitters a été malchanceux en recevant une fausse balle sur un pied, ce qui l’incommodait suffisamment pour ne pas être en uniforme, hier. Pire encore, le Taïwanais Shao-Pin Ho a dû céder sa place en cours de rencontre en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. Les Capitales ont fini la soirée avec six coups sûrs (un seul double) et sept joueurs retirés sur des prises.

«En amorçant le match, on se doutait bien qu’on ne serait pas capables de générer une tonne d’offensive [...] On avait un alignement rempli de recrues contre une bonne équipe et c’est dur de jouer à Rockland», soufflait l’instructeur-chef, se creusant déjà la tête pour résoudre son manque d’effectifs causé par cette hécatombe.

«Dans le cas de Sams, ce n’est pas très grave et il va rater quelques jours. Vitters semble plus près d’un retour, mais pour Ho, ça pourrait être plus long. J’ai deux gars sur le banc chaque jour, alors s’il y en trois qui ne peuvent pas jouer... Je vais tout de même essayer d’amener un gars pour nous dépanner. Après avoir raccroché, je vais me mettre là-dessus!»

Une élimination hâtive du club universitaire dont Maxx Tissenbaum est l’entraîneur pourrait cependant donner un peu de répit au gérant des Capitales. Le receveur de 26 ans doit en principe se pointer à Québec au début juin.

McDonald sonne la charge

Auteur de deux circuits et trois points produits, Jared McDonald a été l’artisan de ce deuxième gain en trois sorties pour les Boulders contre les représentants de la Vieille Capitale devant une poignée d’amateurs.

Utilisé pendant six manches, le partant Arik Sikula a tenté de limiter les dégâts en allouant quatre points mérités sur huit coups sûrs, en plus d’obtenir cinq retraits au bâton.

En vitesse

Le nouveau venu Stephen Gaylor avait pris la place de Sams au champ centre...

Le partant des Boulders, Travis Hissong, s’est tourné vers le baseball indépendant après quatre ans à se promener dans les mineures au sein de l’organisation des Yankees de New York...

Les Capitales entameront une nouvelle série de trois matchs ce soir (19h05) contre les Jackals du New York au Yogi Berra Stadium où ils pourront découvrir un nouvel écran géant fraichement installé. «Si on s’en va là avec notre équipe B, ce sera difficile, mais on va essayer d’en voler une ou deux», a débité Scalabrini, qui enverra l’Australien Ryan Searle sur la butte pour lancer les hostilités.