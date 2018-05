Les soeurs du Saint-Cœur de Marie demandent d'exhumer les corps de 601 personnes

Au cours des prochains jours, le juge Pierre Ouellet de la Cour supérieure devrait donner son accord pour que les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie puissent faire exhumer les restes humains des 601 personnes enterrées dans le cimetière de sa Communauté.

En tout, la communauté désire procéder à l’exhumation des cadavres et des cendres de 543 personnes dont les restes humains furent inhumés dans le cimetière entre les années 1941 et 2016.

Elle souhaite également procéder au retrait des ossements de 58 autres personnes dont les restes ont été placés et conservés dans l’ossuaire de la Communauté.

Pour motiver une telle demande, la communauté a fait savoir à la Cour que depuis 2016, «l’Ossuaire et le Cimetière à des fins de sépultures ne sont plus utilisés» et qu’ils sont maintenant fermés.

Au surplus, comme les servantes du Saint-Cœur de Marie ont «conclu une promesse d’achat-vente avec un acquéreur potentiel pour la vente de leur propriété», elles désirent pouvoir trouver un autre lieu de repos pour celles qui ont vécu dans la communauté depuis 1910.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une telle exhumation se fera pour certains restes humains puisqu’en 1960, le juge Paul Miquelon avait accordé l’exhumation du corps de certaines religieuses qui étaient passées du cimetière de la demanderesse, qui se trouvait alors dans Limoilou, à celui situé à Beauport.

Avant de soumettre sa demande au Tribunal, la Communauté a obtenu au préalable la «permission de l’autorité ecclésiastique supérieure de son diocèse et elle a certifié au Tribunal «qu’aucune des personnes dont le nom apparaît sur la liste, et qui devra être exhumée, n’est décédée d’une des maladies contagieuses énoncées à l’article 8 de la Loi sur les inhumations et les exhumations».

Par exemple, le corps d’une personne décédée des suites du choléra asiatique, de typhus, de variole, de diphtérie, de fièvre scarlatine, de rougeole ou de la morve (une maladie infectieuse, hautement contagieuse qui touche principalement les chevaux, mais qui peut se transmettre à l'homme) ne pourrait être exhumé.

De plus, comme il est interdit par la Loi d’exhumer des corps entre le 1er juin et le 1er septembre, en raison notamment de la chaleur et des risques que cela pourrait provoquer pour la Santé publique, la communauté a demandé à ce que ces travaux puissent être effectués sur une période de trois ans.