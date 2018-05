Sherbrooke: des fraudeurs ciblent les jeunes sur les médias sociaux

SHERBROOKE – Le Service de police de Sherbrooke met en garde la population contre des cas de fraude et de tentatives de fraude qui seraient faites à Sherbrooke via les médias sociaux.

Ce nouveau type de fraude viserait particulièrement les jeunes. Selon la police de Sherbrooke, «le fraudeur contacte la victime via les médias sociaux en leur laissant croire une opportunité de faire de l’argent, et ce, très facilement. Avec l’aide de vidéos où l’on voit de grandes quantités d’argent et des cartes cadeaux, le fraudeur tente de convaincre sa victime de lui donner sa carte de guichet bancaire et son mot de passe (NIP). Le suspect fait miroiter un simple transit via le compte en retour d’une compensation monétaire».

La victime se retrouve ensuite avec une perte financière, avec une responsabilité via son institution financière, mais aussi avec la possibilité de faire face à des accusations criminelles pour avoir participé à une fraude.