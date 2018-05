Sondage Numeris: ce que les animateurs radio de Québec ont dit

Les animateurs radio de Québec ont reçu leur bulletin, jeudi, et plusieurs d’entre eux ont commenté leur résultat.

Comme notre blogueur radio Alain Dufresne l’a déjà dit à plusieurs reprises, le sujet préféré des médias c’est... les médias!

FM93

Éric Duhaime

«On a perdu un peu des plumes. Vous êtes un peu plus de 16 900. Merci à chacun d’entre vous d’être là. Pour moi tous les auditeurs sont importants.»

«Jeff Fillion, je te salue et je te félicite, mais t’assois pas trop sur tes lauriers, On va te courir après dans les prochains mois.»

«Vous le savez, il y a eu un tremblement de terre radiophonique ici. Il y a eu le départ de notre ex-collègue Gilles Parent, et c’est un peu normal qu’on ait des contrecoups.»

«Parmi ceux qui sont pas subventionnés artificiellement, et qui font pas de la concurrence déloyale, on peut dire qu’on est numéro un.»

Myriam Ségal

«C’est un immense privilège et on va essayer de faire toujours de la meilleure radio.»

«On est comme une équipe de hockey qui doit se reconstruire.» (par rapport au départ de Gilles Parent)

WKND 91,9

Photo Stevens LeBlanc

Martin Dalair

«Ce que je vis là, je pars avec. Ce que je vis là avec mes collègues qui travaillent tout le temps, je le mets dans mon cœur pour le reste de ma vie. C’est incroyable ce qui se passe présentement.»

«Merci pour la coupe Stanley d’à matin!»

Catherine Bachand

«Je tiens à souligner une petite affaire aussi, c’est que le Leclerc Communications, les deux stations (WKND 91,9 et BLVD 102,1), ce sont les seules propriétés qui appartiennent à des gens de Québec. C’est local, ce sont des gens d’ici qui investissent et qui font travailler des gens d’ici. Ça n’appartient à aucun réseau. Les gars (Jean-François et Nicolas Leclerc, chapeau!»

Jean-François Leclerc (copropriétaire de Leclerc Communications)

«C’est un sondage de rêve que l’on a ici. Je pense que l’on peut dire que c’est le sondage de WKND 91,9. C’est extraordinaire ce qu’il se passe. Vous n’avez pas idée.»

Steven Croatto (directeur de la programmation)

«C’est clairement le sondage que l’on attend depuis six ans. C’est au-delà de nos attentes, c’est au-delà de nos espérances. C’est le meilleur sondage de l’histoire de WKND radio à Québec!»

Sur les réseaux sociaux...

Pour le 8e sondage consécutif, le FM 93 est la station commerciale numéro 1 pour la portée totale avec 153 606 auditeurs ! #Numeris pic.twitter.com/5Zzb2Yz2a8 — FM93 Québec (@fm93quebec) May 24, 2018

Le @fm93quebec est en première place chez les radios commerciales, c’est à dire qui vendent de l’espace publicitaire aux annonceurs. Mais il est exact que la radio d’@iciquebec est en première place absolue. #numeris — Mathieu Boivin (@Bwevin) 24 mai 2018

