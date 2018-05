8 mois après son ouverture, le Café Krieghoff ferme ses portes sur l’avenue Maguire

Le Café Krieghoff, qui était installé dans l’ancien local du Cochon Dingue sur l’avenue Maguire, tire sa révérence après seulement huit mois d’opération.

La propriétaire, Kathy Rioux, désire concentrer ses activités sur la rue Cartier. La femme d’affaires s’estime déçue par la tournure des événements. Elle affirme que l’achalandage n’était tout simplement pas au rendez-vous.

Le restaurant sur l’avenue Maguire fermera définitivement ses portes le 27 mai.

« Je vais travailler là où la clientèle est, c’est-à-dire, sur la rue Cartier, où Le Café Krieghoff existe depuis 41 ans. Je pensais pouvoir amener mon expertise sur Maguire, mais les gens ne sont pas au rendez-vous », a expliqué Mme Rioux.

Plusieurs initiatives

Malgré plusieurs initiatives pour attirer la clientèle, Mme Rioux est obligée de se rendre à l’évidence que le concept de son restaurant ne cadre pas avec les attentes du voisinage qui, selon elle, est difficile à satisfaire.

« J’ai changé des choses, mais c’est sûr que je ne changerai jamais mon café espresso pour vendre du café filtre. C’est ma marque de commerce ! C’est mon entité », a-t-elle ajouté.

La succursale de l’avenue Maguire a ouvert ses portes le 20 octobre dernier. Selon Mme Rioux, il n’y a pas que les parcomètres qui sont en cause.

Quartier vieillissant

« Les gens du voisinage sortent seulement la fin de semaine. C’est un vieux quartier. J’aurais aimé que ça marche. J’ai tout fait pour que ça fonctionne. Ce qu’on m’a vendu n’est pas ce qui est arrivé. On engloutit toujours de l’argent quand on ferme un commerce », a-t-elle ajouté sans donner plus de détails.

Une autre femme d’affaires travaillant dans la restauration, Ginette Larochelle, a été obligée de revoir son modèle d’affaires en début d’année pour tenir compte des réalités du marché.

Après avoir acheté le bistro-boulangerie Picardie en 2015 et y avoir investi près d’un demi-million de dollars, Mme Larochelle a expliqué au Journal dernièrement avoir abandonné l’enseigne et procédé à plusieurs changements pour devenir L’Instant gourmand, spécialisé dans les déjeuners. Le volet épicerie fine n’arrivait pas à rencontrer ses frais.

Le directeur général de la Société de développement commercial de l’Avenue Maguire, Patrick Lemaire, ne fait pas la même lecture que Mme Rioux.

Bien qu’il regrette la fermeture du commerce, il soutient que l’artère commerciale connaît un « nouvel enthousiasme » avec notamment avec la construction de nouvelles unités de condominium à proximité.