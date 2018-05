Un tuberculeux qui a infecté un enfant est recherché sur la Côte-Nord

La Direction de la santé publique de la Côte-Nord tente de retrouver une personne qui aurait pu transmettre la tuberculose à un enfant.

Un cas a récemment été diagnostiqué dans la communauté innue de Mani-Utenam, sur la Côte-Nord.

Il s'agit d'un enfant de moins de 5 ans qui est atteint de la forme non contagieuse de la tuberculose, une maladie infectieuse qui n’est plus mortelle depuis plusieurs décennies et qui se guérit par la prise d’antibiotiques.

Mais la Direction de la santé publique sait que cet enfant a été infecté par un adulte atteint d’une tuberculose contagieuse.

Pour éviter la propagation de cette maladie, on tente de retrouver cet adulte afin qu’il soit traité.

La maladie se transmet par voie aérienne quand la personne atteinte de tuberculose pulmonaire tousse ou éternue.

Une personne est plus à risque de contracter la maladie si elle a des contacts fréquents avec une personne atteinte ou vit sous le même toit que celle-ci.

«Lui, sa forme est non contagieuse», indique le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique sur la Côte-Nord.

«On veut savoir qui lui a transmis l’infection. Ça veut dire que, dans la communauté, il y a quelqu’un qui présente une forme de tuberculose contagieuse, généralement une forme pulmonaire, mais qui ne se sait pas malade. Le but de l’intervention est de sensibiliser la population.»

Si la tuberculose semble être une maladie d’un autre siècle, elle touche encore des centaines de personnes.

En 2015, 244 cas ont été diagnostiqués au Québec, et 1639 au Canada.

La maladie touche toutefois les Inuits de façon importante.

Une hausse marquée du nombre de cas a été enregistrée ces dernières années dans des communautés isolées du nord du Québec.