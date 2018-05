CHARLAND, Jean-Claude



À l'Hôpital Laval, le 20 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Charland, époux de dame Dorothy Pelletier. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Charland et de feu dame Emma Coulombe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Dorothy, ses enfants: Robert (Élise Valiquette) et Daniel; ses petits-enfants: Laurie (David), Hugo (Marie- Josée), Guillaume (Christine) et Stéphanie (Étienne); ses arrière-petits-enfants: Samuelle, Romy et Tom ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ et le personnel du CLSC de Ste-Foy pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.