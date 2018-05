C’est le retour de la barbe, et plus fort que jamais. On ne parle plus de la petite repousse de trois jours ou de la barbiche aguicheuse. C’est la renaissance de la forêt faciale à la Ben Laden ou Joe Thonton des Sharks. Sans style, pas de coupe et on laisse allonger jusqu’à ce que mort s’ensuive. Dans certains cas, je trouve ça dommage parce que des gars ont un beau visage, des traits raffinés et tout s’enfouit dans le balluchon de poils souvent embroussaillés, hirsutes et inégaux. Avouez que l’évolution est quand même étrange alors qu’on rase en bas et qu’on laisse pousser en haut.

Et il y a les raffinés et aristocratiques, des hommes qui réussissent de petits chefs-d’œuvre dans leur visage et démontrent bien comment ils sont subtils et coquets. Il y en a pour tous les goûts. À vous de composer.

Les mobiles

Cette nouvelle mode ne vient pas seule. L’idée a décollé à New York. Les barbiers ambulants. Dans la Suisse Romande, Jean-Pierre Mur a acheté une camionnette genre cube et l’a aménagée avec la traditionnelle chaise de barbier, miroirs et autres accessoires et il lambine en ville. Vous l’arrêtez, il se stationne et il vous trime la binette en deux temps, trois coups de rasoir. Paris a aussi son barbier ambulant dont la chaise est montée sur un triporteur, et pour être vraiment parisien, il s’appelle Big Moustache.

Le concept devrait apparaître chez nous où, au début du siècle dernier, les barbiers mobiles faisaient le tour des chantiers de bûcherons.

Pourquoi pas installer une chaise dans le futur REM ? De la maison au travail sans trafic et rasé en plus. Le bonheur.

Tant qu’à y être

Trump aurait annulé sa rencontre avec Kim Jong-un et il a une excellente raison. Il a obtenu une loge pour la série Washington-Vegas.

Pour le G7, Justin veut se déguiser en clôture.

Gilbert Sicotte dans un nouveau film et vous avez besoin d’aller le voir, sinon ça va brasser.

Nouvelle histoire pétrolière : « Alibaba et les 40 stations ».

Aller en finale de la Coupe Stanley, c’est comme aller passer un week-end à Tremblant. Il faut payer le prix.

À mardi