Changements au Carnaval de Québec

La santé financière du Carnaval de Québec maintenant rétablie et son achalandage désormais en hausse (50% depuis 2016), l’organisation a partagé sa nouvelle vision pour la fête hivernale. Celle-ci s’orientera autour de «3 grands axes qui guideront l’équipe : développer une programmation centrale basée sur de grands rendez‐vous, stimuler le développement de partenariats avec le milieu pour multiplier les activités périphériques, et optimiser le rayonnement du Carnaval dans la capitale».

Selon le rapport déposé par le consultant Daniel Gélinas, le Carnaval se concentrera sur 10 jours (du 8 au 17 février 2019) et offrira notamment un cœur de fête plus majestueux (Palais de Bonhomme et Camp à Jos), des Défilés en formule amplifiée sur Grande-Allée, la Course en canot et d’autres grands événements actuellement en idéation. Une programmation préliminaire sera présentée à l’automne, sans les duchesses, la bougie et le défilé de Charlesbourg.