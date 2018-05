Décès d’une survivante de l’écrasement aérien à Cuba, nouveau bilan de 112 morts

La Havane | Une des trois Cubaines qui avaient initialement survécu à la catastrophe aérienne du 18 mai à La Havane est décédée vendredi à l’hôpital, ce qui porte à 112 morts le bilan de cet accident, a annoncé le ministère de la Santé.

Cette passagère, Emiley Sanchez de la O, est morte à l’hôpital à La Havane des suites des graves traumatismes et brûlures subis, a expliqué le ministère dans un communiqué. Une autre des trois survivantes, une femme de 23 ans, était décédée lundi. La dernière des trois survivantes, une femme de 19 ans, reste hospitalisée dans un état grave.

L’avion, un Boeing 737-200 qui devait assurer la liaison entre La Havane et Holguin, à 670 km à l’est, s’était écrasé peu après avoir décollé de l’aéroport international José Marti. L’appareil était loué par la compagnie cubaine Cubana de Aviacion au Mexicain Global Air.

La catastrophe a fait 112 morts (101 Cubains, six membres d’équipage mexicains, un couple argentin, une Mexicaine et deux Sahraouïs). Les experts ont retrouvé les deux boîtes noires de l’appareil, mais les causes de l’écrasement restent inconnues.