Des talents d’ici font Surface

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et le producteur d’EVENMA ont levé le voile sur les 17 propositions mettant en vedette 30 artistes, qui ont été retenues pour composer le spectacle Surface : Mon histoire Késako, présenté au Quai Paquet de Lévis, du 19 au 21 juillet. C’est à travers la musique (pop, rock, jazz manouche, folk, reggae-pop), la danse (jazz et lyrique, hip-hop et danse contemporaine), les arts du cirque et le multimédia, que se révèleront les talents de chez nous. Le directeur musical Byron Mikaloff, membre fondateur des Lost Fingers, un chorégraphe et un scénariste épauleront la production.

La popularité de l’événement ne démord pas, affirme M. Lehouillier. L’édition précédente, Surface avait reçu 155 propositions d’artistes souhaitant participer à l’événement, comparativement à 184 cette année. Quant aux spectateurs, entre 10 000 et 15 000 avaient assisté au spectacle en 2017 et encore plus sont attendus cet été.