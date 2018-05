Deux autres demandes déposées

Outre les trois camions de rue déjà accrédités pour cette saison de cuisine de rue, la Ville de Québec a reçu deux autres demandes.

C’est l’information communiquée vendredi par la conseillère municipale chargée de ce dossier, Marie-Josée Savard. « Il y a de l’intérêt d’autres restaurateurs de rue. Cette année, on est arrivés à un bon consensus. On a travaillé avec les propriétaires de camions de rue », a-t-elle soutenu.

Même si la saison a démarré de façon modeste lors du lancement de jeudi, Mme Savard n’a pas semblé inquiète. « On va débuter l’année et on va voir comment ça se passe. Après, il faut rappeler que ce sont des entreprises privées », a-t-elle ajouté.

Les restaurateurs ont jusqu’au 26 juin pour déposer leurs candidatures. L’année dernière, sept restaurateurs avaient obtenu l’agrément de la Ville, mais seulement six d’entre eux avaient déployé des camions de cuisine de rue.