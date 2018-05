Énorme prestation pour Les 7 doigts de la main

À son retour à Québec, cinq ans après sa dernière visite, la troupe de cirque Les 7 doigts de la main, a offert une performance énorme et magistrale, à l’occasion du Carrefour international de théâtre, avec le spectacle Réversible.

À l’affiche à nouveau samedi (15 h et 19 h 30) et dimanche (15 h), à La Bordée, Réversible est brillant, dynamique, inventif et d’une très grande beauté. Une performance coup de cœur, qui allie danse, théâtre, arts du cirque, où on ne s’ennuie pas une seule minute.

Réversible est un hommage aux grands-parents et arrières-grands-parents qui ont bâti et façonné le monde dans lequel on vit. Les artistes, quatre hommes et quatre femmes, lancent le spectacle avec quelques mots à l’endroit de leurs aïeux.

Présenté vendredi, pour une 200e fois, Réversible débute avec dynamisme. Les artistes se déplacent rapidement, dans une série de chorégraphies, à travers trois sections de murs qui bougent autour d’eux. C’est très vivant.

Les performances solos ou en duo sont toujours bien amenées à travers des numéros de groupe. Dans un numéro de mat chinois, cinq artistes se retrouveront, à un moment donné, dans le même poteau.

Ovation instantanée

Emi Vauthey attire rapidement l’attention avec un numéro de Hula Hoop où des cerceaux tourbillonnent sur le bout de ses pieds.

La jeune femme originaire de la Suisse se distinguera à nouveau, avec Zoé Sabbatié, dans un numéro de voltige, superbe visuellement, où les deux artistes sont suspendues dans des draps.

Et au moment où l’on se dit qu’il manque peut-être un petit élément de danger, Vincent Jutras et Jérémi Lévesque arrivent avec un spectaculaire numéro de planche coréenne, rempli de pirouettes et d’éléments de voltige.

Soutenu par une superbe trame musicale, Réversible se termine avec un dernier clin d’œil aux ancêtres.

Les artistes, qui se sont documentés durant un an sur leurs origines, accrochent quelques vêtements qui semblent provenir de leurs ancêtres sur une corde à linge.

Le vent se met tout à coup à souffler et donne droit à une superbe finale. L’ovation fut instantanée, témoignant de toute la grandiosité de l’œuvre. Tout simplement superbe.