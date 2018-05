Julien le saint

La malencontreuse sortie du maire Labeaume envers son bras droit, il y a deux semaines, aura eu pour effet de glorifier Jonatan Julien, au point que certains le proclament déjà prochain maire de Québec.

On dit souvent qu’en politique, six mois représentent une éternité. Imaginez trois ans et demi ! Or, c’est la période qui s’écoulera avant le déclenchement d’une nouvelle campagne électorale municipale. D’ici là, bien de l’eau aura coulé sous les ponts. J’ai donc envie de dire : on verra.

Puis, la bévue du maire Labeaume ne doit pas non plus faire oublier que M. Julien devra répondre à certains questionnements dans le dossier de la centrale de police. À titre de vice-président du comité exécutif, il dirigeait et orientait après tout ce dossier.

Tout comme M. Labeaume ne pouvait se permettre de rejeter tout le blâme sur M. Julien pour le cafouillage, ce dernier ne peut non plus balayer sa part de responsabilités.

Il sera intéressant d’entendre les détails lors du comité plénier à l’automne, de même que les explications des principaux intéressés, auxquelles nous n’avons pas vraiment eu droit.

Étroitement lié

Je m’étonne par ailleurs que des détracteurs de Régis Labeaume glorifient aujourd’hui M. Julien. Dans les faits, et jusqu’à la semaine passée, il a pourtant été son bras droit et son plus proche collaborateur au conseil municipal.

Or, cela signifie non seulement qu’il a suivi le maire, mais qu’il approuvait son style de gestion et défendait ses prises de position. Je ne dis pas qu’il avait tort ou raison, je ne fais que constater.

Cela veut aussi dire qu’il adhérait au cadre financier dont M. Labeaume a vanté les mérites, hier devant la Chambre de commerce de Québec. Je dirais même qu’il m’a souvent fait penser à lui depuis 2013, dans sa façon de réagir ou de s’exprimer.

Que M. Julien ait été blessé par la sortie du maire et ait décidé de se retirer d’Équipe Labeaume ne lui permet donc pas de s’en dissocier, du moins pas à ce stade.

S’il siège comme conseiller indépendant jusqu’en 2021, il pourra faire sa marque, ou pas, mais on n’en est pas là.

À cet égard, j’ai pu constater cette semaine, au fil de nombreuses conversations, que si personne n’a approuvé le geste du maire envers M. Julien, la réaction de ce dernier n’a pas non plus fait l’unanimité.

Pour certains, il aurait dû plutôt penser au bien commun, ce qu’impliquait son engagement comme vice-président du comité exécutif.

Pour d’autres, il aurait dû aussi avoir un mot de remerciement pour M. Labeaume, même s’il lui en veut, pour les belles opportunités qu’il lui a offertes en politique municipale.

J’ai aussi entendu que l’ego de M. Julien avait pris des proportions trop grandes. Ces nuances méritent aussi d’être placées dans la balance.

Compétition en vue

Enfin, si Régis Labeaume quittait la mairie, en 2021, on pourrait s’attendre à ce que plusieurs candidats intéressants se pointent, hommes et femmes.

À la question : seriez-vous tenté par la mairie de Québec, des gens avec de forts potentiels m’ont souvent répondu, ces dernières années : oui, mais, Régis est là...

Si cette « barrière psychologique » tombait, la compétition serait vive, et M. Julien ne serait plus, comme en ce moment, la saveur du mois.

Pour diriger leur ville, les gens de Québec ont élu, depuis de nombreuses décennies, des gens à la personnalité flamboyante et dotés de visions articulées pour la capitale nationale.

Encore là, M. Julien devra faire ses preuves. Et ça, c’est s’il choisit de rester.