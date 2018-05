Nissan a construit une Leaf décapotable et c'est vraiment spécial

Nissan a vendu 100 000 Leaf au Japon et a décidé de célébrer ça en grande pompe. Pour l’occasion, le constructeur basé à Yokohama a conçu une version décapotable de sa voiture électrique.

Nissan est reconnu pour l’excentricité de certains de ses véhicules personnalisés. Souvenons-nous du Rogue Warrior et de la 370Zki. S’ajoute maintenant la Leaf Open Car.

Pour réaliser ce projet, Nissan a carrément tronqué le toit de cette Leaf. On remarque aussi que les portières arrière sont, comme par magie, disparues. En revanche, la banquette arrière a été conservée. En ce qui concerne le hayon, les nombreuses modifications ne semblent pas l’avoir affecté.

Nissan Leaf Open Car Nissan

On ignore si la structure a été rigidifiée, bien qu’on l’espère. Nissan n’a pas non plus précisé l’existence d’un toit amovible en cas d’intempéries.

Le constructeur japonais n’a pas l’intention de commercialiser une version décapotable de sa Leaf. Ce prototype n’est que le fruit d’un excès de créativité.

Mise en production dès la fin de 2010, la Nissan Leaf en est déjà à sa deuxième génération. Entièrement mue par l’électricité, elle développe 147 chevaux-vapeur et son autonomie s’élève à 242 kilomètres. Au Canada, il s’en est vendu 6529 exemplaires depuis 2011.