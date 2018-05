La Caisse de dépôt participe à une acquisition en Europe

MONTRÉAL – La Caisse de dépôt et placement du Québec fait partie d’un groupe d’investisseurs qui va acquérir Techem GmbH, une entreprise allemande spécialisée en comptage individuel de l'eau et du chauffage.

La transaction annoncée vendredi et qui devrait être menée à terme au troisième trimestre de 2018, est estimée à près de 7 milliards $ (4,6 milliards d’euros).

Techem offre des services et des appareils pour le comptage et la facturation de l'énergie et de l'eau, en plus de faire la vente, la location et la maintenance d'appareils.

Outre le Caisse, le consortium est constitué du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) et surtout de Partners Group, une firme de gestion de placements dans les marchés privés et basée à Zoug, en Suisse.

«L'efficacité énergétique, qui est au cœur de l'offre de Techem, est essentielle pour bâtir un avenir durable», a déclaré Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés à la Caisse.

Le consortium rachète Techem à Macquarie Infrastructure and Real Assets, qui l’avait achetée il y a une dizaine d’années.

«Nous croyons que Techem a encore un grand potentiel de croissance et nous nous réjouissons de collaborer avec Partners Group, un investisseur reconnu en placements privés et en infrastructures, ainsi que ses partenaires stratégiques, la Caisse et le RREO, pour réaliser nos ambitions et assurer des services exceptionnels à nos clients du monde entier», a souligné Frank Hyldmar, chef de la direction de Techem.