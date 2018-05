La livraison de colis tire les profits de Postes Canada vers le haut

OTTAWA – La livraison de colis, avec une «forte croissance», a permis à Postes Canada de dégager une hausse significative de ses profits au premier trimestre.

Ainsi, Postes Canada a dégagé un résultat (profit) net de 74 millions $ au premier trimestre de 2018, contre 48 millions $ un an plus tôt. Il s’agit d’un écart de 26 millions $.

Au terme du trimestre clos le 31 mars dernier, les produits d’exploitation ont pour leur part atteint 2,16 milliards $, comparativement à 2,07 milliards $ un an plus tôt.

La société d’État explique cet écart par l’élan qui s’est poursuivi au niveau des colis - incluant les activités de sa filiale Purolator - après l’année 2017 qui avait constitué un record à ce chapitre.

«La hausse des volumes de colis est attribuable à la solide performance de nos principaux clients commerciaux et à l'excellent rendement de Postes Canada en matière de livraison alors que les consommateurs font de plus en plus d'achats en ligne», a expliqué Postes Canada en publiant ses résultats, vendredi.