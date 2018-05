Les auditions de XOXO: le party est lancé!

MONTRÉAL | Les auditions de la nouvelle émission de téléréalité de TVA, XOXO, ont été lancées, vendredi soir, au cours d’un party 5 à 7, sur la chic terrasse de l’hôtel William Gray, dans le Vieux-Montréal.

Pendant que les candidats arrivaient sur la terrasse et procédaient à leur inscription, d’autres prenaient un verre au son de la musique. Les trois conseillers, Elisabetta Fantone, Cary Tauben et Olivier Primeau étaient bien entendu disponibles pour discuter avec tous les potentiels candidats et leur prodiguer quelques conseils avant leur audition. Dans un penthouse adjacent, trois membres de la production recevaient les candidats inscrits pour une audition plus traditionnelle afin de mieux connaître leur parcours et leurs motivations.

«On veut faire les choses différemment en recevant les gens dans un party, a indiqué Émilie Fournier, co-conceptrice et productrice web et nouveaux médias chez Productions Déferlantes. Notre concept est très axé sur les événements VIP et sélects. On veut afficher nos couleurs dès le départ pour les auditions. En même temps, ce n’est pas parce que tu viens prendre un verre que tu es obligé d’auditionner. Mais si tu en as envie au cours de la soirée, tu peux.» Seuls, les gars et les filles célibataires de plus de 18 ans qui veulent réellement participer à l’émission sont donc reçus par les juges dans le penthouse.

Comme pour toutes les émissions du genre, la production recherche des gens charismatiques et des personnalités fortes.

«Ceux qu’on recherche doivent avoir le goût de vivre une vie de rêve, loin de leur quotidien habituel dans leurs rencontres avec les gars ou les filles, a expliqué Nicolas Lemay, co-concepteur et producteur au contenu. On cherche des gens qui ont envie de faire de la télévision et, comme c’est la première année, des gens qui ont envie de prendre un train qu’ils ne connaissent pas.»

Les auditions sont donc ouvertes à tous, qu’ils aient beaucoup d’abonnés sur leurs réseaux sociaux ou pas. «On est quand même en 2018 et on sait que les gens qui viennent à nous sont des gens qui veulent se montrer, a raconté Émilie Fournier. Par ricochet, on peut penser qu’ils ont un intérêt pour les réseaux sociaux, mais le nombre d’abonnés Instagram n’est pas un critère de sélection. On veut surtout des gens qui ont le goût d’aller vivre des choses extraordinaires.»

La production est donc à la recherche de dix-huit filles et cinq garçons qui vont participer à cette aventure exceptionnelle aux côtés des trois conseillers.

Les auditions se poursuivent les 2 et 3 juin au Beachclub de Pointe-Calumet, les 8 et 9 juin à l’hôtel Le Crystal de Montréal, en plein cœur des festivités du Grand Prix de F1, et enfin les 15 et 16 juin, au Dagobert de Québec, durant les animations entourant l’ouverture des terrasses sur la Grande-Allée.