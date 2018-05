Les maudits contes de fées

Cette semaine, à cause du mariage royal, on a recommencé à s’intéresser à la royauté, parce qu’avant ça, les princes n’étaient plus tout à fait à la mode. On se disait «Heille fuck attendre le prince charmant! Disney m’a fait rêver d’un gars en collant, mais tous les gars que je rencontre portent des vieux jeans en bas des fesses», Pourtant, ce n’est pas une légende; les princes charmants, ça existe pour vrai! C’est juste qu’ils ne se tiennent pas tous aux Foufounes Électriques.

De toute façon, il y a différents types de princes. Il y a le Petit, qui va devoir t’apprivoiser avant de t’offrir une fleur unique au monde. Il y a celui avec une drôle de p’tite moustache qui veut juste te voir rire dans la Purple rain. Ou celui que tu vas épouser parce que tu veux accéder à la noblesse, même s’il est roux avec un début de calvitie.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’un prince ne se définit ni par son brushing d’enfer, ni par sa capacité à t’ouvrir la portière. Un prince, c’est ni plus ni moins qu’un pas-parfait-qui-est-partant-pour-te-respecter-perpétuellement-plutôt-que-partiellement.

(Notez que le masculin n’est pas employé pour alléger le texte, mais plutôt parce qu’autrement... ma métaphore serait toute chiée!)

Les gars, ne montez pas sur vos grands chevaux, la requête n’est pas compliquée. Même pas besoin de vous déplacer à cheval ou dans une mustang qui en a 800. Avec ou sans destrier, le prince te reconduit chez toi en sécurité quand t’es saoule après avoir bu 10 shooters de sortilège avant minuit.

Il n’essaie pas de te dénaturer, même si t’as une queue de poisson et qu’il préfèrerait que t’aies des pieds.

Il choisis d’être témoin de ton épanouissement au lieu de te faire croupir au fond de son donjon de possessivité.

Il te trouve cute même si t’es dépeignée après avoir dormi pendant 100 ans, et surtout, il attend que tu sois consciente et réveillée avant de te frencher.

Ce n’est vraiment pas sorcier.

Mais princesse, si tu n’as pas encore trouvé chaussure à ton pied, pas de panique! Au contraire, prends ton temps. Si t’es pour te promener avec des souliers qui te fittent moyen, reste nus pieds, t’as bien moins de chance de te blesser. Et c’est correct d’en essayer avant de trouver le modèle qui fait ton affaire. Blanche-Neige, ça lui en a pris sept avant de trouver le bon.

Il faut juste arrêter de penser que «le bon» c’est celui qui va arriver avec la seule intention de te secourir. La passion n’est pas décuplée par le nombre d’épreuves que sa majesté aura traversé pour prouver son amour. Anyways, arrive en ville, on est en 2018 là. Maintenant, les princesses se sauvent toutes seules. Alors tes démons et les dragons que t’as à combattre, débarrasse-toi en avant de te caser, parce que ton preux chevalier n’aura jamais les épées pour les chasser à ta place.

Une autre affaire qui peut donner des airs de mauvais sort à ton conte de fée, c’est de croquer à pleines dents dans une relation empoisonnée. De dehors ça peut avoir l’air tellement appétissant que tu ne te rendras même pas compte que c’est tout pourri par en dedans. Alors choisis prudemment à qui tu donne accès à ce qu’il y a de beau en toi, parce que s’il y en a qui t’aideront à le faire fructifier, il y en a aussi une couple qui ne feront que piquer dedans. Puis un jour, ton trésor sera complètement terni à force de laisser les mauvaises mains y toucher.

Si ça arrive à son altesse de se faire manipuler et de donner la clé à quelqu’un qui ne la mérite pas, il y a aussi d’autres princesses qui pensent qu’un prince c’est un projet brico à long terme. Elles ne sortent qu’avec des crapauds, en pensant qu’à force de patience et d’espoir, il va se transformer en prince. Faux. Patience et espoir, tu gardes ça pour le Téléthon Enfant Soleil. Si tu veux un prince, trouves-toi un gars qui en est déjà un, pis sors avec! Parce que des verrues, c’est contagieux et à force d’embrasser des crapauds, c’est toi qui risque de te transformer en crapaude.

Des princes, il y en a à chaque coin de rue. Bon, c’est sur qu’il y en a pas mal qui ressemblent à Quasimodo, mais c’est vraiment pire de sortir avec un vilain qu’avec un gars qui a l’air d’un gingembre! Être en couple, ce n’est pas l’accomplissement ultime qui va consolider toute ta valeur. Sauf que si t’es pour vivre cette aventure là, ça vaut la peine que ça soit avec quelqu’un qui mérite sa couronne. Sinon, tu me jette ça aux oubliettes, et...

Libérée, délivrée!

