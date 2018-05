L’événement mode Prêt-à[re]porter

Le 9e événement Prêt-à-[re]porter de Magaly Lamarre se tient au Carrefour Charlesbourg, 8500, boul. Henri-Bourassa, Québec, aujourd’hui de 9 h 30 à 21 h, et demain, de 9 h à 17 h (ouvert au grand public, entrée gratuite).

L’événement 2018, qui sera le dernier sous ce concept qui a débuté il y a près de quatre ans, marque le début d’une nouvelle collaboration avec la YWCA de Québec qui sera sur place avec des articles griffés de moyen à haut de gamme, provenant de dons reçus récemment. Toujours sous forme de boutique éphémère, cet autre rendez-vous mode proposera, encore une fois, la vente des tenues et accessoires griffés de seconde main pour femmes, de moyen à haut de gamme, dans un état impeccable et à prix réduit !

Les Remarquables

L’Université Laval et sa Fondation ont rendu hommage, le 9 mai dernier au Palais Montcalm, à 13 diplômés durant la cérémonie Les Remarquables 2018. Lors de l’événement, la Fondation a remis la médaille Gloire de l’Escolle à six Grands diplômés (Dean Bergeron, Anne Carrier, Jean Deslauriers, Jean-François Lapointe, France Légaré et l’honorable Robert Pidgeon) ; la médaille Raymond-Blais à quatre Jeunes diplômés (Hubert Cormier, Lara Emond, Étienne Langlois et François-Thomas Michaud). Le prix Hervey-BeauBien, soit le prix Bénévole de l’année, a été remis à Anne-Marie Blais, présidente du comité de la Classique de golf depuis 2016. Le prix Jeune philanthrope a été décerné à la vice-présidente exécutive des Jeunes philanthropes de l’Université Laval, Victoria Thân, alors que le prix Coup de cœur philanthropique a été décerné à l’entrepreneur, financier et philanthrope Éric Dupont.

50 ans de mariage

Félicitation à Nicole Boissonneault et Roger Blouin (photos), de Saint-Jean-Île-d’Orléans, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, qui a trois enfants et six petits-enfants, s’était en effet marié le 25 mai 1968 à l’église Saint-Pascal-des-Maizerets, de la rue de la Canardière, à Québec. Toute la famille les félicite et leur souhaite une merveilleuse journée !

Bénédiction de motos

Gaétan Drouin (photo), directeur du Service de la sécurité incendie, Ville de Lévis, a accepté la présidence d’honneur d’une bénédiction de motos qui se déroulera ce dimanche à l’église Saint-Mathieu de Montmagny au profit de la Maison d’Hélène qui a pour mission d’accompagner les personnes âgées de 4 ans et plus dans leurs derniers moments de vie. Le rendez-vous, organisé par le groupe de motocyclistes REDKNIGHTS, chapitre Québec IV, en collaboration avec le groupe Free Chapter de Chaudière-Appalaches, est prévu pour 9 h et la messe à 11 h 30. Un montant de 10 $ par moto sera demandé et la totalité de l’argent recueilli sera remise à la Maison d’Hélène.

Anniversaires

Matthew Murray (photo) gardien de but des Penguins de Pittsburgh (LNH), 24 ans... Daniel Giguère, président-directeur général chez Rénovation Bain Rapide Inc., franchisé Bain Magique, 49 ans... Caroline Ouellette, quadruple médaillée d’or olympique de hockey, 38 ans... Stéphane Bellavance, acteur et animateur de télévision québécois, 44 ans... Mike Myers, comédien canadien et acteur de cinéma, 55 ans... Robert Picard, ex-défenseur de la LNH (1977-90) avec les Nordiques de 1985 à 1989, 61 ans... Louis Saïa, réalisateur et producteur de cinéma québécois, 68 ans.

Disparus

Le 25 mai 1978. André Roc (photo), 44 ans, chanteur québécois (Le Marchand de bonheur), frère du chanteur Michel Louvain... 2016. Nancy Down, 79 ans, ex-actrice et mannequin, mère de Jennifer Aniston... 2015. Mary Ellen Mark, 75 ans, photographe américaine... 2014. Marcel Côté, 71 ans, homme d’affaires et ex-candidat à la mairie de Montréal... 2014. Wojciech Jaruzelski, 90 ans, 4e président de la République de Pologne... 2010. Jarvis Williams, 45 ans, ancien joueur des Dolphins de Miami (NFL)... 2005. Ismail Merchant, 68 ans, réalisateur et producteur britannique qui a travaillé à une quarantaine de films... 2001. Alberto Korda, 72 ans, photographe cubain... 1983. Jean Rougeau, 52 ans, ex-lutteur québécois et ex-président de la LHJMQ.