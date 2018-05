Marcher ou courir pour l’Alzheimer

La Société Alzheimer de Québec invite la population à se joindre à elle, ce dimanche 27 mai, sur les Plaines d’Abraham, à l’occasion de la 12e Marche pour l’Alzheimer, dont l’objectif est de recueillir 40 000$.

En parcourant 4 km à la marche ou en prenant part à la course de 5 km chronométrée (avec remise de médailles aux trois meilleurs coureurs hommes et femmes), les participants pourront rendre hommage à un proche vivant avec la maladie tout en soutenant la cause.

L’événement se déroulera sous la coprésidence d’honneur de Nathalie Paré et François Audet du Groupe Patrimoine. Inscrivez-vous de façon individuelle, familiale (4 personnes) ou en équipe (5 personnes et plus) au societealzheimerdequebec.com ou sur place le jour même.