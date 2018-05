Partout avec mon barbecue

La saison des repas en plein air est officiellement lancée ! Sur le balcon, dans la cour, en pique-nique ou à l’occasion d’un match sportif, transportez partout votre petit barbecue.

L’électrique

Photo courtoisie

L’interdiction d’utiliser un barbecue au gaz, comme c’est parfois le cas dans les copropriétés, ne devrait pas vous empêcher de goûter au plaisir d’un repas concocté à l’extérieur. Optez alors pour ce gril électrique Q1400 de Weber (120 V) offrant une surface de cuisson de 189 pouces carrés, un contrôle ultra précis de la chaleur, une lèche-frite amovible pour faciliter le nettoyage, des grilles de cuisson en fonte émaillée qui retiennent la chaleur et un cordon d’alimentation de six pieds. Il suffit de le brancher et de cuisiner !

► homedepot.ca

► 349,00 $

En toute occasion

Photo courtoisie

Photo courtoisie

En pique-nique, en camping ou au match de votre enfant, utilisez la surface de cuisson (234 pouces carrés) et la puissance (10 000 BTU) de ce barbecue portatif Master Chef au gaz naturel, pour concocter un repas complet à toute la famille. Grille de cuisson émaillée, système d’allumage à bouton-poussoir, écran thermique et brûleur en acier inoxydable inclus. Compatible avec les bouteilles de propane de 1 litre. Se transporte facilement avec sa poignée !

► canadiantire.ca

► 89,99 $

Le petit au charbon

Photo courtoisie

Les amateurs de cuisson sur charbon de bois aimeront transporter partout où ils vont ce grill Jumbo Joe (18 pouces) de Weber, qui offre une excellente puissance de cuisson dans un petit format. Il comprend un porte-couvercle, un couvercle et une cuve en acier émaillé, une grille de cuisson en acier chromé, des clapets d’aération en aluminium et une surface de cuisson de 240 pouces carrés.

► doyondespres.com

► 84,99 $

La mallette

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Parce qu’il possède un couvercle à charnière verrouillable, des pattes pliables, ainsi qu’une poignée, ce barbecue portatif Master Chef au charbon se transporte comme une mallette. Il possède une grille de cuisson émaillée (308 pouces carrés) et présente un fini en porcelaine durable. Il ne reste qu’à ajouter le charbon et à l’enflammer pour donner à vos repas une délicieuse saveur boisée.

► canadiantire.ca

► 49,99 $

Le roulant

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Sur son chariot de style ciseaux, à roulettes, ce barbecue TravlQ 285X de Napoléon (12 000 BTU et 285 pouces carrés de surface de cuisson) doté de deux brûleurs en acier inoxydable, d’une grille en fonte émaillée et de tablettes latérales, se roule comme une valise. Sa conception lui permet de résister au vent et de mieux conserver la chaleur, pouvant affronter les différentes conditions d’un repas en plein air.

► doyondespres.com

► 399,00 $