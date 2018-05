Radié pour trois mois, Me Jean Petit veut faire casser la décision du Barreau

Radié pour trois mois par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, l’avocat Jean Petit a déposé un avis d’appel devant le Tribunal des professions et il espère faire casser la décision de son ordre professionnel.



Le 10 octobre dernier, le Conseil de discipline du Barreau a trouvé Jean Petit coupable «d’avoir fait défaut de déposer sans délai dans son compte en fidéicommis la somme de 5000 $» et de «ne pas avoir rendu à son client des services professionnels, d’une valeur d’au moins 5000 $, soit la somme qu’il avait reçue à titre d’avance» de la part d’un client.



Récemment, le Conseil de discipline a imposé à l’avocat une période de radiation de trois mois en plus de le mettre à l’amende pour un montant de 5000 $.



Dans son avis d’appel, Me Petit stipule que le Conseil de discipline a omis de tenir compte, eu égard à sa culpabilité, de plusieurs facteurs et il soulève plusieurs questions.



«A-t-on raison de croire que le Conseil a fait abstraction du témoignage de l’appelant pour conclure à sa culpabilité?» demande-t-il.



«A-t-on raison de croire que le Conseil a erré en droit en retenant des éléments plaidés par le syndic adjoint, mais aucunement mis en preuve lors du procès, pour y tirer des inférences?» questionne-t-il également.



Quant à la sanction, Me Petit invoque «qu’une partie du travail avait déjà été effectué» pour son client, qu’aucune plainte de ce dernier n’avait été portée à l’égard des deux chefs reprochés, qu’un règlement était intervenu entre eux et que cela c’était fait «sous l’égide du syndic adjoint» et que «la plainte reprochée quant aux deux chefs n’a eu aucun impact» sur le client.



Me Petit se questionne également à savoir si «la protection du public, qui est le premier critère à tenir compte lors de l’appréciation de la sanction, inclut les clients actuels de l’appelant qui ont déjà des dates, soit de procès, soit d’enquête préliminaire à être entendu dans les prochains jours?», a-t-il écrit dans sa demande.



Rappelons que depuis 2014, Me Jean Petit a été sanctionné à neuf reprises et qu’en 2009, il avait reçu une mise en garde formelle pour lui rappeler de déposer dans son compte en fidéicommis toute avance qu’il pouvait recevoir de ses clients.



De plus, 21 autres infractions déontologiques sont toujours pendantes à son dossier.