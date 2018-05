Services de proximité: la Ville complètera sa «gestion unifiée» au 1er janvier 2019

En place depuis plus d’un an, la Ville de Québec complètera son programme de «gestion unifiée» au 1er janvier 2019. Dans le but de «gagner en agilité», chacun des six arrondissements aura des responsabilités bien définies et applicables sur tout le territoire.

Les détails de cette vaste «réorganisation de la Direction générale adjointe des services de proximité» ont été dévoilés vendredi matin lors d’un comité plénier à l’hôtel de Ville de Québec.

La municipalité a tenu à assurer que les six bureaux d’arrondissement demeuraient en place. «Les citoyens pourront donc toujours s’y présenter pour obtenir des renseignements, déposer des documents et effectuer certaines démarches administratives», explique-t-on.

On savait déjà que l’arrondissement de la Cité-Limoilou avait en charge le déneigement et le nettoyage des voies de circulation ainsi que l’entretien des chaussées. Les arrondissements des Rivières et de la Haute-Saint-Charles s’occupent de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts.

La gestion des matières résiduelles et le respect de la planification territoriale sont du ressort de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Les arrondissements de Charlesbourg et de Beauport s’occupent de la prévention urbaine et de l’horticulture. Aussi, les Sports, la Culture et loisirs, le Plein air, le Développement communautaire et social ainsi que le Soutien à la transversalité seront confiés au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire.

Selon la Ville, cette façon de faire permet «d’optimiser la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, stabilise (les) équipes de travail et facilité l’identification des priorités». L’idée est également «d’offrir des services de qualité et uniformes à tous les citoyens, peu importe l’arrondissement où ils habitent».

«Gains très significatifs»

Vendredi matin, Alain Tardif, directeur général adjoint associé des services de proximité, a dressé le bilan de la première phase de déploiement de cette réorganisation. «On a pu ajouter des services en faisant des économies. Les gains sont très significatifs», a-t-il résumé.

Pour la gestion des matières résiduelles par exemple, l’économie annuelle a été évaluée à 625 000$ sur les opérations de déneigement. L’ajout de services est évalué à 1,25 million$ (sans ajout budgétaire), tandis que le nombre de plaintes a été réduit de 17%, a-t-on expliqué.

Pour que ce plan de réorganisation entre en vigueur au 1er janvier 2019, des sommaires décisionnels devront être votés en septembre prochain, a prévenu M. Tardif.