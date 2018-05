Sherbrooke a dorénavant son Festibière

SHERBROOKE - Une vague brassicole déferle sur le Québec depuis quelques années et ne semble pas vouloir s’essouffler. Devant cet engouement, Sherbrooke a décidé d’emboîter le pas de nombreuses villes en province et présente son premier Festibière.

Une trentaine de microbrasseries et de «food trucks» sont au parc Victoria, le transformant en «beer garden» le temps d’un week-end. En plus de dégustations de bières exclusives, les festivaliers peuvent assister à des conférences et des concerts.

La bière artisanale a la cote

Selon l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ), le nombre d’entreprises de bières artisanales a presque doublé entre 2011 et 2017. Au total, on en compte 190 en territoire québécois, dont 38 à Montréal et 10 en Estrie.

Devant ce type de marché fleurissant, la créativité et l'innovation des artisans sont mises de l'avant. Ainsi, en plus de sa célèbre route des vins, l’Estrie compte dorénavant une route des bières, qui sillonne les villes de Farnham, Dunham, Bromont et Sutton.

Le Festibière de Sherbrooke se tient jusqu'à dimanche 19h.