Sondage Numeris: la radio «plus difficile que la politique», dit Nathalie Normandeau

Prenant acte des résultats du sondage Numéris printanier, l’ex-politicienne et animatrice de l’émission du retour à BLVD 102,1, Nathalie Normandeau, a dressé une comparaison entre son ex-carrière de députée et l’univers radiophonique dont elle fait maintenant partie.

«C’est plus difficile faire de la radio que faire de la politique. Je vous dis ça très candidement parce qu’en radio, on a notre bulletin deux fois par année, alors qu’en politique, tu as ton bulletin une fois tous les quatre ans. Mettons que la pression est forte», a-t-elle admis ouverture de son émission 100% Normandeau, jeudi.

L’animatrice a expliqué qu’il est d’autant plus difficile de faire de la radio dans un marché «très compétitif» comme Québec.

«Il y a de grands talents dans le domaine de la radio à Québec. Il faut toujours monter la barre une fois qu’on ouvre les micros ici et c’est ce qu’on entend faire au cours des prochaines semaines et des prochains mois pis non on ne baissera pas les bras pis oui on va continuer de s’amuser, de vous divertir et de vous informer parce que c’est notre mission et on adore ce qu’on fait», a-t-elle promis.

Nathalie Normandeau s’est aussi ouverte sur les résultats décevants qu'ont reçus son équipe, et l’antenne BLVD.

«Aujourd’hui à BLVD, on vit toutes sortes d’émotions, des émotions en montagnes russes. [...] Est-ce qu’on est déçus ici dans 100% Normandeau? La réponse c’est oui. Je ne serai pas hypocrite avec vous aujourd’hui. Je ne le suis pas de toute façon dans la vie. J’ai toujours été transparente, très franche, avec vous, très honnête avec vous. Est-ce que moi je suis déçue comme animatrice de l’émission du retour à BLVD, la réponse c’est oui. Est-ce qu’on capitule? La réponse c’est non! On se relève les manches, on continue de travailler fort pour vous offrir une émission intéressante, divertissante, pertinente», a-t-elle indiqué.

L’animatrice et son équipe regardent maintenant vers l’avant.

«Les résultats qu’on a eus c’est que vous nous dites qu’on peut être meilleurs que ça. On a compris le message», a-t-elle conclu en ajoutant que «le meilleur est toujours à venir».