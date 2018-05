Sorties gourmandes: irrésistible rue Saint-Louis

Entre le parlement et la terrasse Dufferin, le long de la rue Saint-Louis, les alléchantes vitrines des restaurants vous incitent à prendre une pause gourmande. En voici d’ailleurs un aperçu, en guise d’amuse-bouche, pour vous ouvrir l’appétit.

Polina Pizzeria Photo courtoisie Polina Pizzeria

Plus que de la pizza

Spaghetti alle vongole (palourdes, ail et vin blanc), pizza La trapanaise (végétarienne), pizza La Belle Mare (fruits de mer et sauce safranée), fondues au fromage maison, calmars frits, cuisse de canard confite, escalope de veau alla parmigiana, tiramisu maison... Polina Pizzeria (44, rue Saint-Louis) propose bien plus que des pizzas, mais une multitude de classiques de la cuisine italienne ! La présence constante des deux propriétaires en cuisine et dans la salle à manger apporte à ce restaurant sa touche québécoise ainsi que les produits d’ici qui garnissent les assiettes. Aménagé sur deux étages, le restaurant compte un salon privé de 22 places pour les occasions spéciales.

Conti Caffe Photo courtoisie Conti Caffe Encore plus de variété Désormais, des plats à l’ardoise se succéderont quotidiennement au Conti Caffe (32, rue Saint-Louis) apportant encore plus de variété au menu de ce restaurant italien, dont la carte fait saliver. Antipasto, crevettes enrobées de prosciutto et salsa de mangue épicée, scallopini de veau aux cèpes, linguine aux fruits de mer, huile d’olive, vin blanc et sambuca, filet mignon Rossini sur risotto de homard et d’asperge ne sont que quelques-uns des plats qui raviront vos papilles, tout comme le menu homard qui devrait arriver d’une bouchée à l’autre. En plus de la carte des vins du Conti Caffe et de ses nombreux choix de vins au verre, les clients ont aussi accès à la cave du Continental (29), l’établissement voisin réputé pour ses flambés et son service au guéridon, pour se gâter. Bello Ristorante Photo courtoisie Bello Ristorante Le retour du homard Le homard est arrivé au Bello Ristorante (73, rue Saint-Louis) ! Dégustez-le en risotto, en pizza ou en salade, toujours servi avec une grande générosité. L’ouverture de la terrasse au cachet européen, chauffée et intime, donne envie de redécouvrir des plats qui inspirent l’été, comme le thon mi-cuit et salade de quinoa, légumes grillés, amandes, artichauts, émulsion mangue et téquila ainsi que le tartare de saumon présenté en étages. Sans oublier la délicieuse variété de risottos, de pâtes, de pizzas, de poissons et de viandes apprêtés à l’italienne qui s’apprécient en toutes saisons. Si les saveurs québécoises vous interpellent, visitez La Bûche, un établissement faisant partie de la même famille, un peu plus bas sur la rue (49), dont le menu a été bonifié, entre autres, d’une assiette de saucisses, d’un magret de canard du Québec et d’une assiette gargantuesque à partager. Le Feu Sacré Photo courtoisie Feu sacré Expérience volcanique

Ce printemps au steak house Le Feu Sacré (68 ½, rue Saint-Louis), initiez-vous à la cuisson sur pierre volcanique. Surveillez l’arrivée prochaine de ce menu frétillant, qui offrira la possibilité de cuire à la table la plupart des pièces de bœuf AAA CAB, des fruits de mer et des viandes sauvages disponibles à la carte. En attendant, délectez-vous des côtes levées de dos, de la brochette de filet mignon, du contre-filet, du mignon de bœuf et du rib steak vieilli un minimum de 35 jours, du carré d’agneau rôti, du homard frais, du dos de saumon de l’Atlantique grillé, de la poêlée de pétoncles et champignons, etc., accompagnés de produits de saison. Goûtez aussi à l’un des cocktails proposés, dont la création du mois, puis accompagnez votre repas d’une bouteille de vin (30 $ à 300 $). Et pourquoi ne pas terminer sur une notre sucrée, en choisissant parmi les desserts classiques de nos grand-mères, dont la tarte au sucre.

Restaurant Le Petit Château Photo courtoisie Le Petit Château

Crêpes, fondues, raclette et cie