Tous à gauche!

Une femme qui assume ses ambitions de si belle manière, ça fait vraiment plaisir à voir. Son expertise en matière de fiscalité du commerce électronique sera des plus utiles, alors que cet enjeu promet de devenir toujours plus important dans les années à venir.

En plus, c’est une personne indépendante d’esprit qui, déjà, n’hésite pas à s’afficher comme social-démocrate, au point d’être en faveur de la gratuité scolaire. C’est son adhésion au fédéralisme qui lui fait choisir le Parti libéral plutôt que Québec solidaire.

Il ne faut pas s’y tromper, si de plus en plus de souverainistes ne trouvent plus dans la question nationale la principale motivation de leur vote, pour les fédéralistes, elle demeure incontournable. C’est ce qui explique certains ralliements qu’on peut trouver étranges.