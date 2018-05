Un Centre Vidéotron trop grand pour «Dirty Dancing»

Le Centre Vidéotron était trop vaste, vendredi soir, pour pleinement apprécier le spectacle Dirty Dancing. Malgré le plaisir manifesté par des fans excités de renouer avec Johnny et Baby, cette adaptation pour la scène du film culte des années 1980 nous a laissés sur notre appétit.

Volume trop bas, scène trop éloignée des spectateurs assis à l’extrémité de l’amphithéâtre pour s’imprégner du jeu des comédiens et des chorégraphies, barrière de la langue (les écrans affichant les sous-titres étaient trop loin du cadre de la scène pour les regarder tout en gardant les yeux sur l’action) : tout cela a fait en sorte que beaucoup de gens avaient de la difficulté à rester attentifs.

Dans le coin où nous étions assis, ça jasait ferme, ce qui est un problème quand on tente d’entendre ce qui se dit sur les planches.

Photo courtoisie, Jeremy Daniel

Le principal écueil était le son. Après une heure à tendre l’oreille pour saisir les dialogues, des spectateurs se sont même mis à crier « Montez le volume », durant une scène de chambre à coucher impliquant les deux héros.

Les techniciens ont obtempéré sous les applaudissements. Mais quelques secondes plus tard, le rideau tombait pour l’entracte, cassant ce bel élan.

Que pour Johnny et Baby

Dans les circonstances, même si le problème de son a été résolu au retour de la pause, il est difficile de rendre compte avec justesse de ce spectacle musical, qui roule tout de même sa bosse avec succès partout dans le monde depuis 2004.

Sans afficher le même magnétisme que Patrick Swayze et Jennifer Gray, les danseurs professionnels Aaron Patrick Craven et Kaleigh Courts font un boulot honnête dans la peau de Johnny Castle et Baby, principalement grâce à l’excellence de leurs pas de danse. Et dans le cas de Courts, dans sa capacité à feindre la maladresse durant toute la portion où elle doit apprendre à danser.

Photo courtoisie, Jeremy Daniel

Les spectatrices n’en avaient d’ailleurs que pour eux. Elles gloussaient de plaisir au moindre rapprochement, au moindre geste sexy. Et c’était le bonheur quand on pouvait entendre, pendant qu’ils se faisaient les yeux doux, résonner les Hungry Eyes, Hey Baby et tous les succès de la célèbre trame sonore du film.

Photo courtoisie, Jeremy Daniel

Musicalement, on a eu recours souvent à une bande préenregistrée. Heureusement, on a passé au direct à quelques reprises ce qui nous a permis d’apprécier le chant puissant d’Erica Philpot, une des belles révélations de ce Dirty Dancing qui a finalement trouvé son rythme dans sa dernière demi-heure.

C’était un peu tard, mais les nostalgiques auront néanmoins été récompensés.