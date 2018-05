Un nouvel espoir de taille

Un gros nom s’est ajouté aux joueurs disponibles en vue du prochain repêchage de la LHJMQ. Le jeune Canado-Suisse Théo Rochette, un excellent espoir en vue de la séance de sélection de 2020 dans la LNH, a confirmé son intérêt de faire le saut en Amérique du Nord pour jouer dans la LHJMQ et il sera sur place, samedi prochain, à Shawinigan.

Après de longues procédures, la LHJMQ a finalement obtenu le droit de le rendre admissible au repêchage de cette année, jeudi. Selon nos informations, les Winterhawks de Portland ont été l’équipe de la LCH la plus difficile à convaincre puisqu’ils auraient aimé mettre le grappin sur le talentueux Suisse l’an prochain, lors du repêchage européen.

Toutefois, la famille de Rochette tenait à ce qu’il joue au Québec et le commissaire Gilles Courteau a été très actif dans ce dossier, nous dit-on.

C’est que le père de Théo, Stéphane, est natif de Donnacona. Il a quitté le Québec pour tenter sa chance en Suisse en 1991 et n’est jamais vraiment revenu par la suite. Il s’est surtout fait connaître là-bas pour sa carrière d’arbitre, puisqu’il a officié pendant plusieurs années dans la Ligue nationale A et dans certains événements internationaux, dont la Coupe Spengler. La famille est d’ailleurs revenue au Québec entre 2007 et 2011, passage durant lequel Théo a évolué dans le hockey mineur québécois.

Espoir de grand talent

D’ailleurs, Rochette pourrait très bien brouiller les cartes samedi prochain. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son groupe d’âge en Suisse, il est représenté par la réputée Creative Artists Agency (CAA), l’agence de Pat Brisson. La saison dernière, avec l’équipe des moins de 20 ans de Lausanne, Rochette a terminé avec 34 points en 48 rencontres. Tout ça à seulement 15 ans. Il en a remis lors de la ronde de relégation, avec un impressionnant total de 17 points en seulement six parties.

« S’il ne sort pas dans le top 3, je pense que quelqu’un n’aura pas fait son job. Il est meilleur que Nico Hischier l’était au même âge », a même mentionné le directeur de la Leysin Sport Academy, Doug Boulanger, qui a dirigé Rochette la saison dernière et qui en avait fait de même avec Hischier, il y a quelques années.

Boulanger l’a d’ailleurs décrit comme un joueur possédant un sens du jeu bien au-dessus de la moyenne, jouant un style similaire à Jonathan Toews des Blackhawks de Chicago.

Au Québec mardi

Puisque plusieurs équipes ne l’avaient pas sur leur liste avant jeudi, le jeune Rochette et son père débarqueront au Québec mardi, car plusieurs équipes veulent le rencontrer. Selon certains, il aurait le talent requis pour déloger Hendrix Lapierre du premier rang au total.

Toutefois, Stéphane Rochette mentionne que la présence de son fils dans un alignement de la LHJMQ est fort probable, mais pas confirmée à 100 %.

« Ça va prendre un bon fit, a-t-il mentionné. Il n’y a rien d’organisé, on n’est arrangé avec aucune équipe. Par contre, il faudra qu’il soit repêché par une équipe qui a un plan pour lui et qui compte le faire jouer à l’âge de 16 ans. Ça ne sert à rien de l’envoyer dans la LHJMQ s’il est pour rester sur le banc une année complète. Ce n’est pas une menace que je fais, c’est une réalité », a mentionné le père, précisant que l’option d’évoluer pour la formation de La Chaux-de-Fonds en Ligue nationale B suisse la saison prochaine était également envisagée.

Changement de plan pour les Sags ?

Le directeur général et entraîneur des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, qui détient le tout premier choix au prochain repêchage, s’est réjoui de cet ajout. En homme de hockey d’expérience, il n’a toutefois pas voulu dévoiler si cette nouvelle de dernière minute venait changer ses plans en vue de samedi prochain.

« On va lui parler rendu à Shawinigan. C’est un joueur qu’on a intégré à une liste comme les 18 autres équipes. C’est un bon joueur de plus dans la cuvée. Je suis vraiment content et je salue le travail de la ligue qui a été fait pour laisser la chance à un jeune du Québec de jouer dans la LHJMQ à 16 ans », a-t-il simplement mentionné.

Rappelons que l’attaquant Hendrix Lapierre est actuellement considéré comme le meilleur espoir en vue de ce repêchage selon la liste du Centre de soutien au recrutement (CSR), une liste qui n’a pas considéré, évidemment, Théo Rochette.