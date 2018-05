Une 96e élection pour cet Ontarien

Un Ontarien de 67 ans qui détient le record Guiness du plus grand nombre de défaites électorales veut se présenter lors de la partielle fédérale qui aura bientôt lieu dans Chicoutimi-le-Fjord.

John Turmel a fait plus de dix heures de route et franchi les quelque 1100 km entre son domicile de Brantford en Ontario et la Ville de Saguenay vendredi matin, pour tenter de s’inscrire comme candidat à l’élection du 12 juin prochain. La grande distance n’a pas impressionné celui qui fait «carrière» en politique depuis 1979.

«Ce n’est pas si loin que ça! Je me suis déjà présenté deux fois en Nouvelle-Écosse», assure M. Turmel.

Pour arriver à ses fins, il doit récolter 100 signatures de citoyens inscrits au registre électoral. En début d’après-midi, il en avait déjà récolté 94.

96e élection

Il s’agira vraisemblablement de la 96e élection, tous paliers confondus, à laquelle M. Turmel sera inscrit. Et si on se fie à ses résultats précédents, ce sera également sa 96e défaite, lui qui n’a jamais récolté plus de 1 % des voix au cours des 39 dernières années.

En étant candidat à Chicoutimi, il complètera ce qu’il appelle son «tour du chapeau» pour la troisième de sa vie.

«C’est rare que je puisse me présenter à trois élections en même temps. Quand j’ai vu l’élection partielle fédérale, je me suis dit ‘parfait’, je peux être dans trois élections», a expliqué l’homme, qui se présente simultanément à la mairie de Brantford pour une cinquième fois en plus d’être inscrit comme candidat aux élections provinciales ontariennes.

Record intouchable

John Turmel veut continuer de se présenter en politique aussi longtemps que la santé le lui permettra, surtout pour faire connaître un logiciel informatique qu’il dit avoir inventé en 1984. Son record Guiness, lui, est quasiment intouchable à ce stade-ci.

«Le 2e gars qui me suit, il est mort et il en est à 39 élections ! Moi je brigue les suffrages pour expliquer mon logiciel», assure-t-il.