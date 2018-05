Une attaque muselée

Pour un deuxième match de suite, l’attaque des Capitales de Québec a été réduite au silence en l’absence de Kalian Sams et Josh Vitters dans le rôle offensif, eux qui sont présentement sur la touche. L’ancien artilleur des ligues majeures, Lenny Castillo, s’est chargé des hommes de Patrick Scalabrini pour les Jackals du New Jersey, qui l’ont emporté 1-0, vendredi soir, au Yogi Berra Stadium.

Castillo, qui a porté l’uniforme des Cubs de Chicago en 2012, a liquidé les frappeurs québécois dans les cinq manches durant lesquelles il a œuvré, obtenant neuf retraits sur des prises et concédant à peine trois coups sûrs.

Après avoir obtenu six coups sûrs la veille à Rockland, les Capitales ont fait pire pour ce premier de trois duels contre la formation du New Jersey en se rendant seulement cinq fois sur les sentiers à l’aide du coup de bâton. La première véritable menace des visiteurs est survenue en cinquième quand ils ont placé deux hommes sur les sentiers, un scénario qui s’est répété deux manches plus tard, mais étant cependant incapables de finir le boulot.

« On a notre équipe B au bâton. Personne n’a été capable de se lever assez pour faire un peu de dommages. Castillo a probablement le meilleur bras de la ligue. Mais il faut trouver une façon de se lever, l’enclos de l’autre bord n’est pas spectaculaire et c’est décevant quand on a une performance dominante de notre lanceur », a résumé le gérant Scalabrini.

Les Jackals ont inscrit le seul point de la soirée sur un ballon-sacrifice de Seth Spivey en sixième manche, seul faux pas du partant des Capitales, Ryan Searle, qui a regardé les manches suivantes depuis l’abri des joueurs. L’Australien, qui a été crédité de la défaite, a espacé trois coups sûrs, offert un but sur balles et muselé trois frappeurs.

Martinez surprend

Ironiquement, alors que le gérant ne savait pas à quoi s’attendre du nouveau venu Brandon Martinez (voir autre texte), c’est le seul membre des Capitales qui a résisté à la médecine de Castillo pendant que ses coéquipiers fendaient l’air à au moins une reprise, voire deux dans certains cas. Employé au septième rang dans les tâches du frappeur désigné, le remplaçant de dernière minute a claqué deux coups sûrs en trois présences à la plaque.

« Il a été très bon à son premier match professionnel. Il était un peu nerveux et il jouait devant sa famille. On va le faire jouer demain (samedi) et après-demain (dimanche), on va voir s’il va nous forcer la main à le ramener avec nous à Québec », a souligné Scalabrini, qui espère pouvoir compter sur les services de Vitters dimanche. Le Cubain Lazaro Blanco obtiendra le départ, samedi soir.