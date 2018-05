Une «violente tempête» simulée à Berthier-sur-Mer

Un important exercice de simulation d’une catastrophe aura lieu cette fin de semaine à Berthier-sur-Mer, dans Chaudière-Appalaches, alors que 200 intervenants bénévoles seront réunis pour démontrer leurs compétences.

Organisé par l’Association de sécurité civile du Québec, l’événement simulera une violente tempête estivale alors que les participants devront secourir des gens en détresse autant dans des embarcations sur le fleuve qu’en milieu boisé et urbain.

Cette 4e édition de la simulation vise entre autres à assurer la bonne communication et coordination entre les différentes équipes lors d’événements majeurs.

«Quand il arrive une catastrophe, les services municipaux, les services publics peine souvent à répondre à l’ensemble des besoins de la population et vont solliciter la contribution, comme c’est arrivé lors des inondations au printemps dernier, des organisations bénévoles», explique Michel C. Doré, du Réseau canadien d'étude des risques et dangers