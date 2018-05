Voyage pluvieux, couple heureux

Les caprices de dame Nature ont joué un mauvais tour à la comédienne Anne-Elisabeth Bossé et son fiancé, l’humoriste Guillaume Pineault, qui ont séjourné dans le sud de la Floride il y a deux semaines.

« Je suis allée quatre jours à Miami avec Guillaume, mais il a plu deux jours et demi sur quatre. Je regardais la température avec les éclairs et les nuages et je me disais que je n’avais que quatre jours de vacances avec Guillaume pour tout l’été... Il m’a donc acheté un T-shirt disant : “Tout va être ben correct”, et c’était pour me dire que ce n’était pas grave », relate la comédienne en riant sur le tapis rouge de l’ouverture du Festival TransAmériques à la Place des Arts, mercredi dernier.

La pluie a donc forcé les amoureux à troquer la plage et la piscine pour l’un de leurs passe-temps favoris.

« On est allé jouer au bowling dans un gros club à Miami. On adore jouer au bowling. Il y avait une patinoire intérieure, une piste de danse, des DJ et bien sûr des allées de bowling. Guillaume est excellent, il est même impressionnant », dit-elle.