Walmart va retrancher les pains Weston de ses tablettes

Le géant du commerce au détail Walmart n’a plus l’intention d’offrir dans ses magasins les pains Weston.

Au cours des derniers jours, Walmart Canada a écrit une lettre à Weston pour lui signifier son intention de couper ses liens d’affaires avec le fabricant de pains tranchés.

En décembre dernier, Loblaw et Weston, qui appartiennent au même groupe, avaient causé une surprise en reconnaissant avoir participé à un cartel du pain durant 14 ans au Canada. Loblaw et Weston ont obtenu une immunité en échange de leur coopération avec le Bureau de la concurrence.

« Raisons commerciales »

Dans des documents juridiques rendus publics en février dernier, le Bureau de la concurrence soutenait qu’au moins sept entreprises, dont Loblaw (incluant Provigo et Maxi), Sobeys (incluant IGA), Metro (incluant Super C), Walmart et Tigre Géant auraient commis des actes criminels en vertu de la Loi sur la concurrence en fixant les prix du pain durant plus de 14 années.

Selon le Bureau de la concurrence, le processus impliquerait également l’autre grand producteur de pain au Canada, soit Canada Bread.

Chez Walmart, la porte-parole Anika Malik a indiqué que l’entreprise Weston avait été récemment informée que, pour des « raisons commerciales », le détaillant allait réduire son nombre de fournisseurs de pains tranchés dans ses magasins.

Canada Bread demeure

Weston fabrique notamment de nombreux types de pains tranchés sous les marques Weston, Wonder Bread, D’Italiano, Gadoua et Country Harvest.

Les pains produits par Canada Bread vont demeurer disponibles dans les magasins Walmart. Canada Bread produit des pains sous les marques Villagio, Bon Matin, Pom, Ben’s et Stonemill.

Joints par Le Journal hier, les directions des supermarchés Metro et de IGA-Sobeys n’ont pas voulu commenter le dossier.

Metro (et sa filiale Super C) ainsi que IGA (Sobeys) offrent toujours dans leurs supermarchés au Québec plusieurs marques de pains fabriqués par Weston.