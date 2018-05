ROY, Colette Aubert



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Colette Aubert, épouse de feu monsieur Joseph E.L. Roy, fille de feu Léo Aubert et de feu Béatrice Paquet. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Louise (François Hétu) et France (feu Jacques Dallaire); ses petits-enfants: Jean-Philip Hétu (Mylène Rozon) et Maxence Hétu (Catherine Blais), Amélie Dallaire (Jean-François Pakenham) et François Aubert (Camille Arsenault-Laforest); ses huit arrière-petits-enfants; sa soeur et son frère: Marielle et Marcel Aubert; ses belles-soeurs: Lucienne Roy (feu Paul-Émile Noreau) et Gisèle Roy (feu Paul-Émile Huard); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement dévoué ainsi qu'au Dr Nicolas Michaud, cardiologue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dédié aux soins palliatifs. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h.