LEPAGNE, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Lepagne, époux de feu dame DesNeiges Rochette. Il était le fils de feu monsieur Arthur Lepagne et de feu dame Marie-Ange Desbiens. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre et Marie-France (Styve Larouche); ses petits-enfants: Harris, Adéline et Éloi; ses frères et sœurs: Sinaï (feu Henriette Delisle), Aline (Robert Vandal), Suzanne (Louis-Marie Fortin) et Thomas (Denise Lafond); sa belle-sœur Marie-Marthe Potvin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette: Cécile, Pauline (feu Henri Lacasse), Armand, Raymond (Jacqueline Beaumont) et feu Lucien (Jeanne-d'Arc Beaupré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Villa Le Shamrock pour leur réconfort et leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél.: 418-525-4385.