SANFAÇON, Murielle Lavoie



À la résidence Côté-Jardins, Québec, le 23 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Murielle Lavoie, épouse de feu monsieur Jean-Marie Sanfaçon. Née à Québec, le 3 juin 1935, elle était la fille de feu dame Antoinette Langlois et de feu monsieur Alphé Lavoie. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h. Le corps sera par la suite porté en terre auprès de son époux au cimetière de Giffard. Madame Lavoie laisse dans le deuil sa sœur Huguette (Gérard Morin); sa belle-sœur Lise Martel (feu Jocelyn); tous les membres de la famille Sanfaçon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Murielle était également la sœur de: Carmen (Roger Roberge), Yolande (Jean Turgeon), Claude (Micheline Dubois), Patrice (Lucille Bédard), Yvonnick, tous décédés. La famille remercie spécialement Lise Morin, Serge Morin et Hugues Turgeon pour leur accompagnement et leur soutien, de même que tout le personnel du 5e étage Montagne de la résidence Côté-Jardins pour leur humanité et leur dévouement hors du commun. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association Le Noël du bonheur, www.noeldubonheur.com tél. : 418-687-6635. Les funérailles sont sous la direction de