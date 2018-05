BLAIS RUEL, Hélène



Hélène est décédée paisiblement le 19 mai 2018 au Centre d'Hébergement Réal Morel à Verdun à l'âge de 91 ans. Épouse de feu Maurice Ruel (natif de Lauzon) elle laisse dans le deuil ses 3 enfants, Michèle (Normand Bellemare), Céline (Robert Racicot) et Christian (Isabelle Lapointe), ses trois petits-enfants, Tristan, Olivier et Alexis, son frère Jean-Marc Blais (Lucie Samson), ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères Blais et Ruel, neveux et nièces. Fille de feu Gaudias Blais et de Marie Carrier, Hélène est allée joindre ses parents et ses nombreux frères et sœurs Blais tous natifs de Lévis (Feus Louis-Marie, Louis-Philippe, Thérèse, Jean-Paul, Léopold, Émile, Lucienne, Lucien, Emmanuel, Angéline, Armand et Edgar). La famille accueillera parents et amis le dimanche 3 juin 2018, de 13 heuresà 16 heures auAu lieu des fleurs, toute marque de sympathie pourrait se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada http://www.coeuretavc.ca