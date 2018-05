LÉVESQUE, Jean-Marc



À Québec, le 23 mai 2018, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Jean-Marc Lévesque, fils de feu monsieur Jean Lévesque et de feu dame Adrienne Gagné, époux de feu dame Jacqueline Levasseur, et maintenant, compagnon de vie de madame Lucie Plamondon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Outre sa compagne, il laisse dans le deuil ses filles: Janick (Gaétan Lesieur), Mylène (Stéphane Shink) et son petit-fils Olivier Beaudoin (Catherine Lebel) et le père d'Olivier, Marcel Beaudoin. Marc était le grand frère de: Simone, Marie-Ange, Jeanne-d'Arc, Juliette, Réjeanne, Réginald, Adalbert, Monique, Denis et Michèle et le beau-frère (de la famille Lévesque): feu Fernand Bacon, Jean-Paul Pineault, feu Maurice Bastien, Christiane Corneau et Charlyne Trépanier. Il était aussi le beau-frère (de la famille de feu sa femme Jacqueline Levasseur): Claudette (Rodrigue Valcourt), Pierrette (Claude Dion), Suzanne (Raynald Savard), Jean-Charles (Dominique Desjardins), Germain (Francine Corneau), François et Françoise (Michel Guenette). Il laisse également dans le deuil, neveux, nièces et autres membres et parents de sa famille élargie (Famille Plamondon).