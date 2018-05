MAUGER, Denys



À l'I.U.C.P.Q., le 23 mai 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Denys Mauger, époux de dame Francine Breton. Il était le fils de feu monsieur Germain Mauger et de feu dame Geneviève Daigle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine; ses filles: feu Amélie (Alexandre Paquette) et Caroline (Keven Thiffault); ses frères et sa sœur: Yves (Denise Simoneau), Guy (Louise Lachance) et Elyse (Michel Petitclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton: Nicole (Claude Fournier), Reynald (Chrystianne Laroche), André (Johanne Routhier) et Sylvie (Roger Charest) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél.: 418-683-8666.