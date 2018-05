LAROCHE, René

" Fred Caillou "



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur René Laroche, surnommé Fred Caillou, survenu le 12 mai 2018 à Québec. Il était l'époux de Lise Paré, le fils de feu Cécile Petit et de feu Marcellin Laroche. Il habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances le vendredi, 1er juin, entre 18h et 22h à laLa famille recevra les condoléances à l'église dès 11h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Karine Pelletier) et Marie-Claude (Carl Matteau); ses petits-enfants: Gabrielle et Xavier Laroche ainsi qu'Éloïse et Alexis Matteau; ses frères: Michel (Francine St-Louis), Jean (Bérangère Pellerin) et Benoît (Nancy Jevcak); sa belle-sœur Lorraine Paré; des cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Téléphone : (418) 683-8666. www.cancer.ca