ROBITAILLE, Louis



Le 19 mai 2018, à l'âge de 86 ans, s'est éteint monsieur Louis Robitaille, époux de madame Aline Tremblay. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jerry), Michel (Julio), Lucie (Stéphane) et Élise (Éric). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. Selon la volonté de monsieur Robitaille, une célébration intime aura lieu ultérieurement.