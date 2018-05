Billboard Awards et les tendances du moment pour les bals des finissants

La soirée des prix des Billboard Awards fut l’occasion de repérer plusieurs des tendances du moment. Entre les pièces de la saison et celles qui marqueront l’automne (car plusieurs font le pont), on en retient la célébration de l’individualité à travers des courants hétéroclites. À quelques semaines du déferlement des bals des finissants, les étudiants à la recherche d’une robe ou d’un complet pourront puiser dans cette diversité de looks celui qui leur convient le plus.