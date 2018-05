Brunch du Patro Charlesbourg

Le 31e Déjeuner-Bénéfice du Patro de Charlesbourg se tiendra demain dimanche, de 9 h à 11 h 30, à la Brasserie Le Grand Bourg.

Ce traditionnel déjeuner, au cours duquel les employés du Patro déploieront leurs talents de restaurateurs, de concert avec l’équipe du Grand Bourg, se veut, comme chaque année, une occasion de se réunir en famille et entre amis, et ce, pour une bonne cause. Sur place, il y aura de l’animation, des ballons et du maquillage pour les enfants. Les billets sont maintenant disponibles au secrétariat du Patro (418 626-0161), en ligne (www.patrocharlesbourg.net) ainsi qu’à la Brasserie Le Grand Bourg, dimanche matin.

Le 10e Tournoi amical de hockey (TAH), tournoi de hockey bottine mixte de rue, se tient aujourd’hui dès 8 h 30, dans le stationnement extérieur de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette.

1 M$ aux YMCA du Québec

Photo courtoisie

Dans leur désir commun de soutenir la jeunesse québécoise, les YMCA du Québec et Desjardins ont récemment annoncé un partenariat majeur entre les deux organisations. Pouvant compter sur le soutien et la collaboration de Desjardins depuis plus de 25 ans, les YMCA du Québec ont reçu un nouveau don substantiel de 1 M$ de la part de l’institution financière. Chez nous, dans la région de la Capitale-Nationale, les YMCA du Québec feront un grand retour, avec l’inauguration d’un tout nouveau centre communautaire et sportif dans le quartier Saint-Roch, qui sera érigé sur le site de l’ancien cinéma Charest, sur la rue du Pont, à Québec. Sur la photo, Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, remet le chèque de 1 M$ à la Fondation des YMCA du Québec dans le contexte de la campagne Tremplin pour la vie.

D’un chic fou

Photo courtoisie

La 7e soirée D’un chic fou 2018, au profit de la Fondation CERVO, présentée le 16 mai dernier chez Ameublements Tanguay, Les Saules, sous la présidence d’honneur de Nicholas Pedneault, président et chef de la direction de Congebec, a réuni 650 convives et a permis d’amasser 120 000 $ nets. La Fondation CERVO a pour mission de recueillir des fonds pour soutenir la recherche, l’enseignement et les soins aux personnes souffrant de maladies mentales et neurologiques ainsi que d’une dépendance. De gauche à droite, sur la photo : Ichrak Zahar, directrice marketing, Ameublements Tanguay; Michel Verreault, président de la Fondation ; Nicholas Pedneault, président d’honneur ; Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation ; et Luc Babin, directeur des commandites et partenariats, Ameublements Tanguay.

Pour la relève sportive

Photo courtoisie

La Fondation BSR, qui a pour mission d’aider les athlètes amateurs du Grand Lévis performant individuellement aux niveaux provincial, national et international, a remis, le 17 mai dernier au Blaxton Pub et Grill de Lévis, 40 000 $ en bourses à de jeunes athlètes âgés de 13 à 17 ans. Sur la photo, au centre, Mario Ampleman, directeur Développement des affaires chez Desjardins, Caisse de la Chaudière et président d’honneur de la remise 2018, et Me Roger Beaudry, président de la Fondation, sont entourés de la plupart des directeurs de la Fondation BSR.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Legault (photo), député de L’Assomption, Coalition avenir Québec, chef du deuxième groupe d’opposition, 61 ans... Denis Lebel, président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), 64 ans... Claude Legault, comédien et acteur, auteur et scénariste, 55 ans... Monique Gagnon-Tremblay, ex-femme politique, députée de Saint-François, Parti libéral du Québec (1985-2012), 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 mai 2017. Jim Bunning (photo), 85 ans, ex-membre du Temple de la renommée du baseball majeur et sénateur américain... 2016. Angela Paton, 86 ans, actrice américaine... 2013. Jacques Landurie, 82 ans, président de l’ARQ, de 1985 à 1987... 2007. Richard Lapointe, 60 ans, président et fondateur de l’APODIQ... 2009. Peter Zezel, 44 ans, hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2008. Jean-Louis Cormier, 65 ans, ex-lutteur professionnel (Rudy Kay)... 1998. Reine Charrier, 81 ans, connue sous le nom de Madame X.